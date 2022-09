Total stylish: Heather Rae Young zeigt ihren Babybauch!

Heather Rae Young (35) strahlt bis über beide Ohren! Im Juli verkündete die Selling Sunset-Beauty zuckersüße Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Tarek El Moussa (41) erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Schon wenig später legte die Blondine noch eine Schippe drauf und verriet, dass die beiden einen Jungen erwarten. Im Netz gibt sie ihrer Community regelmäßige Schwangerschaftsupdates. Nun präsentierte Heather ihre große Babykugel beim Bummeln!

An einem sonnigen Tag traf sich die werdende Mama mit ihrer neuen "Selling Sunset"-Kollegin Bre Tiesi – für das Treffen warf sich Heather ordentlich in Schale. In einem eng anliegenden Kleid mit roten und cremefarbenen Details setzte sie ihren wachsenden Babybauch perfekt in Szene. Paparazzi fingen außerdem ein, wie die 35-Jährige immer wieder liebevoll ihren Unterleib streichelte.

Inzwischen kann sich die Beauty in Sachen Mode wieder total frei entfalten – dass sie ein Baby erwartet, ist schließlich kein Geheimnis mehr. In den ersten Wochen behielt sie ihre anderen Umstände aber noch für sich. "Es zu verstecken, das war einfach eine große Herausforderung", gestand Heather im Interview mit People im Juli.

APEX / MEGA Heather Rae Young und Bre Tiesi im September 2022

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa im August 2022

APEX / MEGA Heather Rae Young im September 2022

