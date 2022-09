Bei Fashion Week: Paris Hilton läuft bei Versace-Show mit!

Paris Hilton (41) erobert den Laufsteg! Im November 2021 heiratete das It-Girl Carter Reum –die Feier zog sich sogar ganze drei Tage lang. Wie sehr sich die beiden lieben, beweisen auch sämtliche Paparazzi-Bilder, die die zwei turtelnd in der Öffentlichkeit zeigen. Doch nicht nur in der Liebe läuft es bei der Hotelerbin rund: Paris lief nun bei einer Modenschau der Mailänder Fashion Week mit!

Die diesjährige Versace-Show in Mailand sorgte mit einem Model für eine große Überraschung: Paris eroberte den Laufsteg und verzauberte die Zuschauer! Im Gegensatz zu anderen Laufstegschönheiten wie Emily Ratajkowski (31), Gigi (27) und Bella Hadid (25) trug sie keine dunkle Kleidung, sondern strahlte in einem knalligen Barbiecore-Outfit! Sie schritt in einem pinken kurzen Glitzerkleid mit einem leuchtenden gleichfarbigen Schleier, Fingerhandschuhen sowie Pumps über den Catwalk und war damit das Highlight der Show.

Von ihren großen Sorgen lässt sich Paris dabei nichts anmerken. Denn vor wenigen Tagen postete die 41-Jährige auf Instagram eine Vermisstenanzeige von ihrem Hund: "Es fällt mir so unglaublich schwer, das zu posten, weil mir die Worte fehlen. Diamond Baby wird seit letztem Mittwoch vermisst", schrieb sie sorgenvoll zu einem Bild ihres Chihuahuas dazu und erklärte: "Ich war bei einem Fotoshooting und wir ziehen gerade um und einer der Umzugshelfer muss eine Tür offengelassen haben."

Anzeige

Getty Images Paris Hilton bei Mailänder Fashion Week 2022

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Gigi Hadid bei der Versace-Modenschau 2022 in Mailand

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Hund Diamond Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de