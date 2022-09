Emotionaler Ausbruch: Halsey bereut Lebensentscheidungen

Ist Halsey (27) in der Vergangenheit falsch abgebogen? Die Sängerin begeistert mit ihren Liedern Fans auf der ganzen Welt. Mit Songs wie "Closer", "Without Me" und "Bad At Love" feierte sie Mega-Erfolge und eroberte die Herzen ihres Publikums. Doch für Ashley Nicolette Frangipane, wie die Künstlerin bürgerlich heißt, gab es auch ein Leben vor dem Rampenlicht – und da ging sie ganz gewöhnlichen Jobs nach. In einem emotionalen Post stellte Halsey nun zentrale Lebensentscheidungen infrage.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Musikerin nun aufgewühlt: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Leben für mich gewählt habe. Und das Gewicht dieser Entscheidung erdrückt mich nahezu." Besonders bedrücke sie, dass ihr Gefühlszustand Auswirkungen auf ihr Schaffen gehabt habe: "Es tut mir leid, dass diese Melancholie in meine Kunst gesickert ist, ohne dabei einem größeren Zweck zu dienen."

Sie müsse nun erst einmal zu neuer Kraft finden, deutete Halsey an: "Ich atme jetzt mal aus und hole zum allerersten Mal Luft, seit ich mit 18 Jahren in dieses neue Leben gestartet bin." Ob sie damit auf den Beginn ihrer Musikkarriere oder ihre einsetzenden mentalen Schwierigkeiten anspielt, ließ die 27-Jährige jedoch offen.

Halsey, Sängerin

Halsey, Sängerin

Halsey, Sängerin

