Ashley Nicolette Frangipane avancierte unter ihrem Künstlernamen Halsey (27) zu einem Star! Die US-amerikanische Musikerin feiert mit ihren Songs wie beispielsweise "Closer", "Without Me" oder auch "Bad At Love" regelmäßig große Erfolge: Unter anderem wurde die Mutter eines Sohnes für ihr künstlerisches Talent bereits mit einem Grammy Award ausgezeichnet. Doch früher sah ihr Leben ganz anders aus: Bevor Halsey im Musikbusiness so richtig durchstartete, ging sie vielen ganz gewöhnlichen Jobs nach!

Auf Twitter reagierte Halsey jetzt auf die Frage eines Fans – und berichtete von ihrer beruflichen Laufbahn vor ihrem Durchbruch als Musikerin: Die 27-Jährige habe nämlich "jede Menge" normale Berufe ausgeführt. "Kindermädchen, Kellnerin, Busfahrerin, Hostess, Lieferantin, Bäckerin, Empfangsdame", zählte Halsey auf und fügte hinzu: "Ich habe Führerscheinfotos bei der Zulassungsstelle gemacht."

Nachdem Halsey im Alter von 19 Jahren das College abgebrochen hatte, war sie sogar eine Zeit lang obdachlos: Ihre Eltern hatten sie nämlich nach dem Schulabbruch rausgeschmissen. "Ich erinnere mich, dass ich acht Euro auf dem Konto hatte", berichtete Halsey gegenüber Rolling Stone.

