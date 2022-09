Große Ehre: Norman Reedus bekommt Stern auf dem Walk of Fame

Norman Reedus (53) darf sich über eine ganz besondere Widmung freuen! Seit rund 25 Jahren steht der in Florida geborene Schauspieler nun schon vor der Kamera. Besonders durch die Horror-Serie The Walking Dead wurde der Vater einer Tochter einem breiten Publikum bekannt. Über die Jahre durfte er sich auch über die ein oder andere Auszeichnung freuen. Doch nun wird ihm eine ganz besondere Ehre zuteil: Norman wird bald auf dem Walk of Fame verewigt werden.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 53-Jährige nun einen Screenshot des Variety-Twitter-Accounts, mit dem er die freudigen Nachrichten verkündete. "Exklusiv: Norman Reedus wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt werden", war dort zu lesen. Schon in wenigen Tagen – genauer gesagt am kommenden Dienstag, dem 27. September – soll die Feier zu Ehren des "Sky"-Darstellers in Los Angeles stattfinden. Augenscheinlich freut sich der Synchronsprecher sehr über seine goldene Plakette, denn den Post versah Norman mit einem entzückten Smiley, der Tränen in den Augen hat.

Unter dem Post gratulierten Norman zahlreiche Follower sowie auch einige Berühmtheiten. So ließ seine Frau Diane Kruger (46) es sich beispielsweise nicht nehmen, den Post begeistert mit fünf Smileys mit Herzaugen zu kommentieren. "Herzlichen Glückwunsch, wie aufregend", schrieb Cailey Fleming und Jennifer Morrisons (43) Mann Gerardo fügte hinzu: "Was für eine Ehre, du hast es auch verdient."

Getty Images Norman Reedus, Schauspieler

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger beim 75. Filmfestival in Cannes im Mai 2022

Getty Images "The Walking Dead"-Star Norman Reedus

