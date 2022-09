Kody Brown ist bestürzt über die Trennung von seiner Ex-Frau

Da waren es nur noch drei! Nach 26 gemeinsamen Ehejahren wurde Kody Brown (53) vergangenen November von Christine Brown (50), einer seiner vier Ehefrauen, verlassen. Seit 2010 wird sein polygames Familienleben in der Reality-TV-Serie "Sister Wives" (Alle meine Frauen) festgehalten. Von seinen insgesamt 18 Kindern hat der TV-Star sechs mit Christine hervorgebracht. Über ihre Entscheidung, die Scheidung einzureichen, ist er richtig frustriert. Kody lässt nun seinen Gefühlen freien Lauf!

In der dieswöchigen Folge von "Sister Wives" sprach Kody jetzt zum ersten Mal über seinen Herzschmerz: "Das fühlt sich wie eine große Ungerechtigkeit an, die mir angetan wird und es ärgert mich", lässt er in sein Innerstes blicken. Später fuhr er weiter fort: "Ich weiß nicht, warum es so ein Kampf ist. Ich kann nicht loslassen." Der Reality-TV-Star entschuldigte sich bei seiner Ex-Frau für sein wütendes Verhalten ihr gegenüber. Christine erzählte den Kameras später, dass sie Kodys Entschuldigung annimmt. Es sei für die beiden und ihre Familie allerdings das beste, getrennte Wege zu gehen, "weil es nicht funktioniert", hielt sie fest.

Kodys vierte Frau Robyn Alice Brown (43), mit der er den gemeinsamen Sohn Solomon und die Tochter Ariella hat, äußerte sich besorgt über Kody, seit sich Christine von ihm trennte "Ich vermisse meinen Mann, weil er nicht er selbst ist. Jedes Mal, wenn ich versuche, mit ihm zu reden, bekomme ich nur seine Wut zu spüren und ich muss ihm sagen: 'Hey, hey, ich bin nicht die, auf die du sauer bist.'"

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Instagram / christine_brownsw "Alle meine Frauen"-Star Christine Brown, November 2021

Instagram / robyn_browns_nest Robyn Alice Brown, Reality-Star

