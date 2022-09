Turbine gebrannt: Cathy Hummels' Flugzeug musste notlanden

Cathy Hummels (34) versetzt ihre Fans in Schrecken! Die Moderatorin verbrachte die vergangenen Tage in Mailand, um dort die Modewelt zu feiern. Von der Fashion Week teilte die Beauty zahlreiche glamouröse Schnappschüsse. Auf dem Rückflug aus der norditalienischen Metropole kam es jedoch zu einem besorgniserregenden Zwischenfall: Denn das Flugzeug, in dem Cathy saß, geriet in Brand. Jetzt berichtete sie ihren Followern von den schlimmen Momenten.

"Ich bin gerade notgelandet, es hat gebrannt im Flieger", berichtete eine aufgebrachte Cathy ihren Fans auf Instagram. "Ich habe so was noch nie erlebt! In fünf Minuten dürfen wir hier raus, dann nehme ich ein Auto, ich setze mich nie wieder in einen Flieger", erzählte die Mutter eines Sohnes. Feuer gefangen hatte offenbar die Turbine des Jets. Wo genau das Flugzeug außerplanmäßig gelandet war, verriet Cathy allerdings nicht.

Der Ausstieg verzögerte sich dann allerdings noch etwas, weil die Feuerwehr anrückte und sich den Brandherd genauer ansah. "Es war ein krasser Vorfall. Surreal. Wie in einem Film. Mein schlimmster Albtraum", fasste Cathy die Ereignisse zusammen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

