Wollen Marc Terenzi und Verena Kerth bald zusammen ins TV?

Folgt nach ihrem Liebes-Outing auch das TV-Debüt? Vor einigen Wochen zeigten sich Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) immer wieder vermehrt in der Öffentlichkeit – und präsentierten sich sogar wild knutschend im Netz. Inzwischen ist die Beziehung des Sängers und der Moderatorin endlich offiziell. Vor allem im Rahmen der Berlin Fashion Week ließ sich das Pärchen immer wieder total happy miteinander ablichten. Doch können sich Marc und Verena auch vorstellen, bald zusammen ins TV zu gehen?

Beim Bunte New Faces Award 2022 im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promiflash auf Marc und Verena. Dabei plauderten die beiden Verliebten aus, ob sie sich vorstellen könnten, in Zukunft auch gemeinsam an einer TV-Show teilzunehmen. "Kommt darauf an, in welcher Fernsehsendung. Ich bin ja nicht so Reality-TV-affin wie Marc. Ich habe so etwas noch nie gemacht, von dem her... Mal gucken, wo du dich alleine so rumtreiben wirst", scherzte die 41-Jährige mit ihrem Liebsten.

Marc hingegen scheint der Idee nicht ganz so abgeneigt zu sein. "Sag niemals nie", fügte der einstige SixxPaxx-Tänzer hinzu. Vor allem eine Sache stehe für den 44-Jährigen dabei fest – Hauptsache nichts mit Tieren!

Frederic Kern / Future Image Verena Kerth und Marc Terenzi, September 2022

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi und Verena Kerth im September 2022

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi auf den Bunte New Faces Awards 2022

