Chiara Antonella ganz aufgelöst: Ihr Freund hat sie betrogen

Chiara Antonella kann es nicht fassen! Die Beauty suchte bei Love Island vor zwei Jahren vergeblich nach der großen Liebe. Auch im Anschluss an die beliebte Kuppelshow wurde es in Sachen Partnersuche eher ruhig um die Blondine. Anfang September dann freudigen News: Gegenüber Promiflash verriet Chiara, dass es einen Mann an ihrer Seite gibt – doch der hat sie nun offenbar betrogen!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Chiara ihren Followern jetzt komplett aufgelöst: "Ich wurde schon lange nicht mehr so enttäuscht, ich bin fassungslos." Sie habe aus einem Bauchgefühl heraus das Handy ihres Freundes durchgesehen – und sei dabei fündig geworden: Ihr Partner chattete offenbar nachts mit einer anderen Frau und fragte, ob er noch vorbeikommen könnte. Ihre Fragen, ob er nicht vergeben sei, wiegelte er einfach ab.

Chiara selbst ist nach diesem Fund fix und fertig. "Ich war seit über zweieinhalb Jahren zum ersten Mal wieder verliebt und dann tut man mir so was an. Ich verstehe es nicht", schilderte sie ihren Followern ihr Seelenleben. Sie könne sich nicht vorstellen, was ihren Freund zu diesem Schritt veranlasst habe.

