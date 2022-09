Deshalb war die Queen von Meghans Hochzeitskleid überrascht

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) brachen bei ihrer Hochzeit mit einigen Traditionen. Unter anderem das Datum, die Empfangsrede, die Torte und die Einladungen betreffend hielten sich die Sussexes nicht an ihre royalen Vorgänger. Dass das Pärchen seinen eigenen Willen hat, wurde somit bereits bei den Hochzeitsvorbereitungen deutlich. Gerade das Hochzeitskleid soll bei Queen Elizabeth (✝96) für Überraschung gesorgt haben. Denn Meghan wählte ein Gewand in reinem Weiß.

Bei ihrer Trauung trug die Suits-Darstellerin ein schlichtes weißes Kleid der Designerin Clare Waight Keller (52) von Givenchy. An der Farbe hätte die Königin jedoch etwas zu bemängeln gehabt. "Die Queen war überrascht, dass Meghan an ihrem Hochzeitstag reines Weiß trug. Vielleicht ist es eine Sache der Generationen, aber sie glaubt, wenn man schon einmal verheiratet waren, trägt man an seinem Hochzeitstag gebrochenes Weiß", äußerte sich ein Insider in Katie Nicholls' Buch "The New Royals".

Auch Harrys Verhalten während der Hochzeitsvorbereitungen habe die Queen verärgert, berichtete eine andere Quelle. Harry soll unter anderem die Ankleiderin der Königin angeschrien haben: "Was Meghan will, bekommt Meghan". Das habe ihm eine Standpauke von seiner Großmutter eingebracht. "Ich kann mich daran erinnern, wie aufgebracht sie über Harrys biestiges Benehmen war. Das alles hat ihre Beziehung sehr stark beschädigt", verriet der Insider.

Getty Images Herzogin Meghan im Hochzeitskleid im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juni 2022

Getty Images Prinz Harry und die Queen im Juni 2017

