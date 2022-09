Feuer im Flugzeug: Cathy Hummels war in Gedanken bei Ludwig!

Es war wohl einer der gruseligsten Momente im Leben von Cathy Hummels (34)! Am Wochenende berichtete das Model seinen Fans von einer traumatischen Erfahrung: In einem Flugzeug, mit dem sie unterwegs war, hat es gebrannt – und zwar in der Luft! Am Ende konnte der Flieger zwar notlanden und niemand wurde ernsthaft verletzt, doch eine Zeit lang war nicht klar, wie gefährlich die Situation wirklich ist. Als ihr die akute Lebensgefahr bewusst wurde, hatte Mama Cathy nur einen Gedanken im Kopf: ihren Sohn Ludwig (4)!

Bild schilderte die Ex von Mats Hummels (33) jetzt: "Meine größte Angst war, dass wir abstürzen oder sterben und ich meinen Ludwig nicht mehr wiedersehen werde. Aber ich habe versucht, daran zu glauben, dass alles gut gehen wird." Dem Vierjährigen habe Cathy im Nachhinein aber nichts von dem Vorfall erzählt. "Nur, dass der Flieger kaputt war", erklärte sie. "Ich habe natürlich auch meinen Eltern und Mats geschrieben, alle waren sehr besorgt."

Diesen Vorfall wird Cathy so schnell sicherlich nicht mehr vergessen. Die 34-Jährige erinnert sich noch ganz genau: "Wir sind in Mailand abgeflogen und als wir in der Luft waren, hat es auf einmal nach Rauch gerochen. Der Geruch wurde immer schlimmer! Ich habe nur gehört, wie jemand aus den hinteren Reihen gerufen hat: 'Es brennt!'" Weiter berichtete sie: "Es ist gefühlt eine Ewigkeit nichts passiert. Dann hat der Pilot scheinbar realisiert, dass es ernst ist – und wir sind in der Luft umgedreht. Es war ein schrecklicher Moment. So eine Durchsage kannte ich bisher nur aus dem Film."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de