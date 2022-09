Hand in Hand: Leni Klum und ihr Freund zeigen sich bei Event

Wie süß die beiden doch sind! Leni Klum (18) ist mittlerweile seit zwei Jahren mit Aris Rachevsky zusammen. Auch wenn die beiden kaum Einblicke in ihre Beziehung geben, überrascht die Tochter von Heidi Klum (49) gelegentlich mal mit einem süßen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten. Nun kreuzte das Model mit seinem Partner sogar auf einem Event auf: Zur Eröffnungsgala der Fashion Week in Mailand erschien Leni gemeinsam mit Aris!

Für die Veranstaltung schmiss sich das junge Paar in Schale: Aris trug ein schwarzes langärmliges Sweatshirt mit einer Lederweste sowie eine kakifarbene weite Hose mit einer seitlichen Kette. Leni entschied sich dagegen für ein komplett schwarzes Outfit: Sie trug ein ledernes Tube-Top mit einer weiten langen Lederhose und Boots. So stylish liefen die beiden Hand in Hand zur Gala in Mailand, während sie in ein Gespräch vertieft waren.

Schon vor wenigen Wochen zeigte sich Leni in einem Lederoutfit auf dem Red Carpet – doch anstelle von Aris war Mama Heidi an ihrer Seite. Die 18-Jährige trug ein schulterfreies Ledertop mit passenden ellbogenlangen Handschuhen sowie einen langen Rock im Leopardenmuster. Die Germany's next Topmodel-Jurorin wählte dagegen ein enges, ledernes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt.

ActionPress Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky in Mailand

ActionPress / Inc-Coolpix Leni Klum im September 2022

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum im September 2022

