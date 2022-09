In Video: Victoria Beckham probiert Davids "klebriges Zeug"

Victoria Beckham (48) überrascht ihre Fans mit einem Video. Die Britin wurde in den 90er-Jahren als Sängerin der Gruppe Spice Girls weltweit bekannt. Ihre Bandkollegin Melanie C. (48) plauderte zuletzt aus, dass Vic trotz des Ruhms immer noch Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein hat. An Humor mangelt es der Designerin allerdings nicht – das beweist sie nun auch in einem neuen Video gemeinsam mit ihrem Ehemann David Beckham (47) und seinem "klebrigen Zeug".

Auf TikTok teilte die 48-Jährige jetzt ein neues Video, auf dem der ehemalige Profifußballer beim Sammeln von Honig aus einem Bienenstock zu sehen ist. Mit einem frechen Gesichtsausdruck säuselte Vic: "Er ist dabei, sein klebriges Zeug freizugeben. Sein neues klebriges Zeug." David, der sich in seinem neuen Hobby sehr wohlzufühlen scheint, meint, dass es einen guten "Durchfluss" gibt, während er einen Strom goldenen Honigs in einem Glas auffängt.

"Schaut es euch an, es fließt aus ihm heraus", bemerkte Victoria, bevor sie mitteilt, dass sie sich auf den Weg macht, um das "klebrige Zeug" zu probieren. "Ich werde euch sagen, wie Davids klebriges Zeug schmeckt", scherzte sie. "Ich werde es bewerten und es euch wissen lassen."

