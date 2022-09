Nach GNTM: Hat Marina Hoermannseder noch Kontakt zu Girls?

Hat Marina Hoermanseder ihren Auftritt bei Germany's next Topmodel ganz hinter sich gelassen? Die Designerin unterstützte Heidi Klum (49) im vergangenen Jahr in einer Folge bei der Bewertung der Kandidatinnen. In ausgefallenen Kreationen der Österreicherin liefen die Nachwuchs-Models damals über den Laufsteg. Doch hat Marina heute noch Kontakt zu den Girls der Staffel? Promiflash verriet sie jetzt, wen sie heute noch manchmal trifft.

"Die Dascha (22) und die Luca waren gerade heute bei uns im Atelier", erzählte Marina im Promiflash-Interview am Rande der Bunte New Faces Awards Style 2022. Die Verbindungen zu den Girls seien nach der Staffel nicht abgerissen: "Es kommen überhaupt einige Kandidatinnen immer wieder zu uns, auch nach Mailand. Ich habe viel Kontakt."

Auch mit Anna-Maria Schimanski (22) habe sie nach wie vor Kontakt, fügte Marina hinzu – auch wenn sie in der Show ein wenig mit ihr aneinandergeraten war. "Wir sind da nicht auf Kriegsfuß, wir mögen uns sehr gerne. Der Kontakt besteht bei denen, die es auch gerne mögen", erklärte die Designerin.

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, Model

AEDT / SplashNews.com / ActionPress Marina Hoermanseder im Oktober 2021 in Berlin

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, Ex-GNTM-Kandidatin 2021

