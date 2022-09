"Schiedsrichter": Ärgert sich Twenty4Tim über Amira Pocher?

Twenty4Tim (22) bezieht anscheinend Stellung! Auf Social Media haben viele Influencer Angst davor, von Amira (29) und Oliver Pocher (44) kritisiert zu werden. Die beiden haben sich in den letzten Jahren als echte Content-Polizei etabliert und kommunizieren vor allem die Fehltritte der Webstars, was auch öfter schon zu lautstarken Streitereien führte. Twenty4Tim ärgerte sich jetzt genau über dieses Verhalten – womit er vielleicht auch Amira meinen könnte!

"Auf Social Media sind manche Leute einfach so selbst ernannte Schiedsrichter und vor allem Schiedsrichterinnen und meinen dann, sie müssten alles bewerten", ärgerte sich Twenty4Tim in seiner Instagram-Story. Die Doppelmoral dabei sei, dass diese "Schiedsrichter" sich seiner Meinung nach darüber ärgern würden, was andere im Netz tun, das dann aber für ihren eigenen Content nutzen. Da Amira immer wieder ihre Instagram-Storys nutzt, um Kritik an Influencern wie Anne Wünsche (31) zu äußern, ist es möglich, dass er sich hier auf die 29-Jährige bezieht. "Ich finde auch nicht gut, was manche Influencer da draußen machen, aber ich würde das nicht immer auf den Job des Influencers beziehen", bezog er Stellung, nannte dabei aber keine Namen.

Amira äußerte zuletzt Kritik an sogenannten Influencer-Gewinnspielen, bei denen die Teilnehmer oft vielen anderen Accounts folgen müssen, um eine Chance auf den Gewinn zu haben. Influencerin Anne hatte unter ihren Follower Lebensmittelgutscheine verlost, anscheinend witterte Amira darin wohl nur eine Möglichkeit, neue Follower zu bekommen. Doch Anne wehrte sich dagegen und schoss zurück!

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

Timm, Michael / ActionPress Amira Pocher beim kinderTag in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

