Die Webstars Payton Ramolla und Laserluca sind getrennt!

Zwischen Luca Scharpenberg (26) und Payton Ramolla (22) ist es endgültig vorbei! Schon seit Monaten kursieren immer wieder Gerüchte, dass der YouTuber und die Influencerin sich getrennt haben. Doch im August dementierten die Turteltauben die Spekulationen und stellten klar: Sie wollen sogar zusammen ziehen! Daraus ist aber offenbar nichts geworden: Im Netz gab Luca nun die Trennung von seiner Freundin bekannt.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 26-Jährige nun ein Statement. "Hey Leute, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hatten Payton und ich in den letzten Wochen wenig bis gar keinen Kontakt. Das liegt daran, dass wir nicht mehr zusammen sind", notierte Luca aka Laserluca in seiner Story. Zudem bat er seine Fans darum, die Entscheidung zu respektieren und nicht über die Gründe des Liebes-Aus zu spekulieren. Wann die beiden sich getrennt haben, gab der Hottie allerdings nicht preis.

Immer wieder hatte das einstige Traumpaar in den vergangenen Monaten die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht: Ende Juli entfolgten sich Payton und Luca sogar. Einige Follower waren sich jedoch sicher, dass das nichts zu bedeuten hat. "Die beiden haben schon öfter alle Bilder herausgenommen und sind sich für Aufmerksamkeit entfolgt", schrieb damals ein Fan auf Instagram.

Instagram / laserluca Laserluca, YouTuber

Instagram / payton.r Payton Ramolla und ihr Freund Luca

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Influencerin

