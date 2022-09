Eine internationale Filmrolle: Sylvie Meis hat große Träume!

Sylvie Meis (44) hat sich einiges vorgenommen! Als Moderatorin von zum Beispiel Let's Dance und Jurorin von Das Supertalent hat sie sich in der deutschen Fernsehwelt einen riesigen Namen gemacht. Auch privat läuft es aktuell super für die Niederländerin: Gerade feierte sie den zweiten Hochzeitstag mit ihrem Mann Niclas Castello, die beiden sind überglücklich zusammen. Doch Sylvie hat noch immer noch zahlreiche große Ziele!

"Ich möchte noch mal einen amerikanischen Film machen. Auch wenn es nur eine kleine Rolle ist. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal", berichtete sie Bild. Abgesehen von diesem Traum habe Sylvie in ihrem Leben aber unendlich viel Glück gehabt und habe sich schon etliche Wünsche erfüllen können: "Ganz viele Punkte auf meiner Bucket List sind abgehakt. Manchmal klopfe ich auf Holz und sage mir, dass ich so gesegnet bin." Dennoch strebe sie immer weiter danach, das Maximale aus ihrem Leben herauszuholen. "Das äußert sich darin, immer mal wieder nach vorne zu schauen. Nie zu denken: 'Okay, ich habe das jetzt geschafft, dann kann ich jetzt erst mal ein bisschen langsamer machen…'", erklärte die Mutter eines Sohnes.

Sylvie überlege sich stets, was ihr nächster Schritt sei und was sie noch mit ihren verschiedenen Projekten erreichen könne: "'Dream Big' ist das Motto. Bis heute träume ich meine Wünsche, und was passiert, passiert, aber ich genieße wirklich jede Sekunde und bin dankbar für dieses Leben", erzählte sie stolz.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis im Juli 2022 auf Capri

