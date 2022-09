Intim: Schwangere Lena Gercke zeigt sich bei Untersuchung

Lena Gerckes (34) Bauch wächst! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin erwartet derzeit ihr zweites Kind. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) darf sie sich nach Töchterchen Zoe nun erneut über Nachwuchs freuen. Die Influencerin präsentiert ihre runde Körpermitte stets in stylishen Looks. Jetzt konnte man wieder ihren Bauch sehen, jedoch in einem intimen Moment: Lena filmte sich bei einer Untersuchung und zeigte ihre Kugel!

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige einen Clip und gewährte private Einblicke. Zu sehen war nicht nur Lenas nackter Bauch, man hörte auch den Herzschlag ihres Babys – denn die Schwangere nahm ihre Fans bei ihrer Untersuchung mit ihrer Hebamme mit. Dazu schrieb die Beauty: "Mehr Leben." Nur wenige Stunden zuvor hatte sie ein Pic ihrer Tochter gepostet.

Das Mutter-Tochter-Gespann genoss einen Ausflug auf einem Boot. Zoe trug dabei eine orangefarbene Rettungsweste und schaute in die Ferne. Die süßen Löckchen ihrer Kleinen – und allgemein die Zeit mit ihr – schienen Lena total glücklich zu machen.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im September 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im September 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de