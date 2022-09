Nach der Trauerphase: Prinz William und Kate arbeiten wieder

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) nehmen ihre Pflichten wieder auf. Normalerweise ist der Terminkalender der Royals prall gefüllt: Sie haben zahlreiche repräsentative Aufgaben zu erledigen und unternehmen immer wieder Reisen in diverse Länder. Während der Trauerphase nach der Beerdigung der Queen (✝96) waren fast alle offiziellen Termine abgesagt oder verschoben worden. Jetzt starteten William und Kate aber wieder in ihren normalen Alltag.

Als erste Amtshandlung nach der einwöchigen Trauerphase statten William und Kate heute Wales einen Überraschungsbesuch ab. Dort besuchen sie zuerst die Seenotrettungsorganisation und treffen dort mit der Besatzung und Freiwilligen zusammen. Danach suchen sie weitere Vertreter der örtlichen Organisation auf – unter anderem der Küstenwache. Außerdem geht es für das Paar noch in ein Gemeindezentrum und zu einer Initiative, die lebenswichtige Dinge wie Hygieneartikel und Kleidung an bedürftige Mütter verteilt.

Seit Williams Vater Charles (73) König ist, hat er seinen Titel Prinz von Wales an seinen Sohn übergeben, Kate wurde damit zur Prinzessin von Wales. Die beiden hatten erklärt, dass sie ihre Position nutzen wollen, um sich für die Menschen in Wales einzusetzen und das Land in der Welt bekannt zu machen. Sie würden eine tiefe Verbundenheit zu Wales spüren und sich darauf freuen, ab jetzt mehr Zeit dort zu verbringen.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf den Bahamas im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Camilla und Prinz Charles bei der "James Bond"-Premiere, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de