Nur zum Teil bedeckt: Samantha Abdul posiert nackt im Netz

Samantha Abdul (32) lässt die Hüllen fallen! Die einstige Bachelor-Kandidatin sorgte in den vergangenen Wochen vor allem mit ihrem Flirt mit dem Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45) für Schlagzeilen: Die Tätowiererin und der US-amerikanische TV-Makler wurden immer wieder turtelnd erwischt – die zwei besuchten sich scheinbar sogar mehrfach. Nun macht die Blondine mit einem heißen Bild von sich reden: Sam verzichtet darauf auf ihre Kleidung!

Auf Instagram postete die Blondine ein Spiegel-Selfie, auf dem sie ihre Rundungen perfekt in Szene setzt. Sam ist auf der Aufnahme aus dem Badezimmer komplett nackt – lediglich ein Handtuch verdeckt ihre Brüste und ihren Intimbereich. Dazu schrieb sie einen vielsagenden Text: "Das Leben ist ein Geschenk. Wache jeden Tag auf und werde dir dessen bewusst."

Fans überhäuften die Beauty daraufhin mit zahlreichen Komplimenten und lieben Worten. "Deine Bilder sind einfach alle so ästhetisch" oder "So heiß!", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte des freizügigen Beitrags.

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, August 2022

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im April 2022

