Olivia Newton-Johns (†) Mann teilt Botschaft zum Geburtstag

Emotionale Erinnerung an ihrem Geburtstag! Seit 1992 kämpfte Olivia Newton-John immer wieder gegen ihren Krebs, bis sie vor einem Monat im Alter von 73 Jahren verstarb. Nun wäre die Grease-Ikone 74 Jahre alt geworden. In dieser schweren Zeit sorgt ihr Mann John Easterling dafür, dass Olivia nicht vergessen wird. Denn jetzt erinnerte er an seine verstorbene Frau und postete einen privaten Urlaubsschnappschuss.

Einen Monat nach ihrem Tod gedenkt Olivias Mann seiner verstorbenen Frau. Über Instagram postete er jetzt ein privates Foto aus ihren gemeinsamen glücklichen Zeiten. "Ich erinnere mich an den ersten Geburtstag, an dem wir zusammen waren und ich Olivia auf ein einwöchiges Abenteuer auf die Bahamas mitnahm. Wir fuhren mit dem Boot zu unbewohnten Inseln, legten an und erkundeten sie – nur wir beide", erinnerte sich John.

"Jeder Tag mit Olivia hatte einen Hauch von Magie und etwas Übernatürliches an sich. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz – ich liebe dich!", gratulierte er seiner Frau. Auch John Travolta (68) hat seine langjährige Freundin nicht vergessen. Der "Saturday Night Fever"-Schauspieler postete ebenfalls ein Foto der beiden in seiner Instagram-Story. Unter einem Bild aus dem Film "Grease" schrieb der 68-jährige: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Olivia!"

Getty Images Olivia Newton-John, Sängerin

Getty Images Olivia Newton-John mit ihrem "Grease"-Co-Star John Travolta 2018

United Archives GmbH/ Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

