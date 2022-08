Nach jahrelangem Krebskampf: Olivia Newton-John (73) ist tot

Die Welt nimmt Abschied von Olivia Newton John. 1978 gelang der Schauspielerin als Sandy in Grease der ganz große Durchbruch. An der Seite von John Travolta (68) tanzte sie sich in die Herzen der Zuschauer. Doch ihre Gesundheit machte der Darstellerin schwer zu schaffen: 30 Jahre lang kämpfte sie gegen den Brustkrebs. Nun erlag Olivia der Krankheit und starb im Alter von 73 Jahren.

