Tom Daleys Mann Dustin Lance Black erlitt Kopfverletzung

Dustin Lance Black (48) ging es in den vergangenen Wochen überhaupt nicht gut. Der Drehbuchautor ist seit 2017 mit dem Sportler Tom Daley (28) verheiratet. Im Jahr 2018 wurden sie per Leihmutter Eltern eines kleinen Jungen. Regelmäßig beweisen die Turteltauben seitdem im Netz, wie verliebt sie ineinander sind. Doch nach einer längeren Social-Media-Pause wandte sich Dustin nun mit besorgniserregenden Neuigkeiten an seine Community: Er hat eine heftige Kopfverletzung erlitten.

Auf seinem Instagram-Account meldete sich der 48-Jährige jetzt zu Wort. "Ich war für eine Weile verschwunden. Vor einem Monat erlitt ich eine schwere Kopfverletzung, die mich außer Gefecht setzte", notierte der Oscar-Preisträger. Da sich kaum Besserung gezeigt habe, rieten ihm seine Ärzte dazu, sein Gehirn in der nächsten Zeit erst einmal zu schonen. Doch das sei ihm überhaupt nicht leichtgefallen. "Das war eine herausfordernde, beängstigende Zeit für einen kreativen Typ, der sich darauf verlässt, was in seinem Kopf steckt, um zu arbeiten, sich zu kümmern und zu lieben", gab Dustin ehrlich zu.

Trotzdem wolle sich der Regisseur von den Geschehnissen nicht unterkriegen lassen und weiterhin nach vorne blicken. Um sich besser entspannen zu können, gönne er sich mit Tom nun eine Auszeit auf den griechischen Inseln. "Ich spüre bereits, dass diese Reise ein Schritt in die richtige Richtung ist", zeigte sich der US-Amerikaner positiv gestimmt. Bei seiner Fangemeinde wolle sich Dustin nun aber wieder öfter melden.

Dustin Lance Black im Juni 2022 in Los Angeles

Drehbuchautor Dustin Lance Black mit seinem Mann Tom Daley

Dustin Lance Black und Tom Daley im Oktober 2019 in London

