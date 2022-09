Traumhaftes Kleid: Hier zeigt Barbara Meier ihren Babybauch

Barbara Meier (36) fiebert auf die Geburt ihres Kindes hin! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2009 und ihr Mann Klemens Hallmann werden bald zum zweiten Mal Eltern. Das Geschlecht ihres Babys haben die Eheleute auch schon verraten: Ihre Tochter Marie-Therese bekommt eine Schwester! Regelmäßig hält das Model seine Fans mit Babybauch-Updates auf dem Laufenden – so auch jetzt: Barbara setzte ihre Körpermitte nun in einem traumhaften Märchenkleid in Szene!

Auf Instagram veröffentlichte die 36-Jährige zwei Schnappschüsse, auf denen sie beim Europäischen Kulturpreis 2022 in Zürich zu sehen ist. Die Fotos zeigen Barbara in einem pastellgrünen Dress mit floralen Elementen, das ihren Babybauch perfekt zur Geltung bringt. Dazu kombinierte die Beauty passende High Heels. In der Bildunterschrift unter dem Posting gab die Schauspielerin preis, dass das extravagante Kleid von der Designerin Katrin Eulenstein extra für sie angefertigt wurde. "Wir beide haben uns sehr wohl darin gefühlt"; schwärmte sie.

Im Gespräch mit Promiflash hatte Barbara im Juli bereits verraten, dass ihre Schwangerschaft bislang ziemlich entspannt verlaufe. Sie merke lediglich, dass ihr Babybauch immer größer werde, könne sich aber sonst überhaupt nicht beklagen. "Mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut", erzählte die "Army of Thieves"-Darstellerin glücklich.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juli 2022 in Italien

Instagram / barbarameier Barbara Meier, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin

Anita Bugge / Future Image / ActionPress Barbara Meier beim Europäischen Kulturpreis 2022 in Zürich

