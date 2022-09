Arzt oder Anwalt: So sollte Kim Kardashians Traummann sein

Kim Kardashian (41) weiß genau, was sie will! Der Realitystar ist erst seit August wieder single. Nach sieben Jahren Ehe und vier Kindern mit Rapper Kanye West (45) trennte sich das Paar 2021. Danach stürzte sie sich in eine wilde Beziehung mit Comedian Pete Davidson (28), doch auch diese Liebe erlosch nach wenigen Monaten. Sowohl Kanye als auch Pete stammen aus dem Showbusiness – doch für die Zukunft stellt sich Kim etwas ganz anderes vor!

Im Gespräch mit Moderator James Corden (44) in seiner "The Late Late Show" erklärte Kim, dass sie zwar erst einmal nicht plane, sich zu verlieben, aber genaue Vorstellungen habe, was für ein Mann es sein soll: "Vielleicht gehe ich in ein Krankenhaus und treffe einen Arzt", überlegte sie. "Ich denke, es wird ein Wissenschaftler, Neurowissenschaftler, Biochemiker, Arzt oder Anwalt. Das könnte ich mir für die Zukunft vorstellen!" Da Kim selbst Jura studiert hat und erst Ende September ihr Examen machte, scheint sie sich nun einen Partner zu wünschen, der dazu passt.

Am Montag war Kim außerdem in der Talkshow "Live with Kelly and Ryan" zu Gast und offenbarte, dass sie auf diese Aussage hin schon eine Menge Angebote bekommen habe. Allerdings sei sie derzeit noch nicht wieder bereit zu daten und wolle sich lieber auf ihre Kinder konzentrieren: "Ich bin nicht auf der Suche nach irgendetwas. Ich glaube, ich muss einfach nur für mich sein."

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

