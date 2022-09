Cooles Duo! Machine Gun Kelly mit Tochter Casie unterwegs

Machine Gun Kellys (32) Tochter Casie Colson Baker (13) ist offenbar genauso lässig wie ihr Dad! Die Teenagerin kam 2009 zur Welt – und ist das erste und bisher einzige Kind des Sängers. Sie entstand aus der Beziehung zwischen dem "Emo Girl"-Interpreten und seiner Ex Emma Cannon. Sein Spross ist natürlich sein ganzer Stolz. Der Musiker hat sie gelegentlich auch schon mit auf den Red Carpet genommen. Neue Fotos zeigen MGK und Casie jetzt bei einem Vater-Tochter-Tag in Mailand... auffällige Looks inklusive!

Paparazzi lichteten das Duo am Dienstag in der italienischen Großstadt ab. Mit seinen 1,92 Metern und dem rosafarbenen Plüschhut war MGK wohl kaum zu übersehen. Dazu kombinierte er eine lässige Hose, Hoodie und Sneaker – ebenfalls alles in Rosa. Darüber zog er ein grauer XXL-Shirt. Auch Casie weiß schon, wie man sich besonders cool anzieht: Sie trug ebenfalls einen Plüschhut, aber in Schwarz. Dazu hatte sie einen schwarzen Hoodie, Leggings und bunte Sneaker an. Ihre zu Dreads geflochtenen Haare endeten in stylishen Perlen. Besonders süß: Vater und Tochter hielten unterwegs Händchen.

Weitere Bilder zeigen die beiden dann zusammen beim Shoppen. Dort griffen sie natürlich nach den ausgefallensten Sachen – wie zum Beispiel ein Teil mit langem grauen Kunstfell. Schaut man sich die ganzen Bilder so an, wird klar: MGK scheint Casies Vorbild in Fashion-Fragen zu sein! Wie gefällt euch ihr Stil? Stimmt ab!

@Lucasgro / BACKGRID / ActionPress Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie in Mailand

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im Dezember 2021

@Lucasgro / BACKGRID / ActionPress Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie in Mailand

