Stolzer Papa: Machine Gun Kelly gratuliert seiner Tochter

Machine Gun Kelly (32) verschickt süße Geburtstagsgrüße an sein Töchterchen! 2009 ist der "Emo Girl"-Interpret zum ersten Mal Vater einer kleinen Tochter geworden: Auch wenn sich Casie Colson Baker (13) nur selten an der Seite ihres berühmten Vaters auf den roten Teppichen zeigt, postet der Musiker immer mal wieder Pics mit seinem Sprössling – nun gratulierte MGK seiner Tochter via Social Media!

Mit verschiedenen Instagram-Storys teilte MGK Pics von seiner Tochter: Zu einem Bild, auf dem Casie mit einer coolen Sonnenbrille lässig in die Kamera guckt, schrieb der stolze Papa: "Du bist heute offiziell ein Teenager. Herzlichen Glückwunsch zum 13. Geburtstag, mein Liebling". In der nächsten Story sieht man das Vater-Tochter-Duo mit einer Geburtstagstorte, auf der "Omg you're a teenager" (auf Deutsch: "Oh mein Gott, du bist ein Teenager") in pinker Schrift geschrieben steht. Darauf folgte eine weitere Aufnahme eines zweiten Kuchens für Casie.

Schon in der Vergangenheit gewährte der Verlobte von Megan Fox (36) seinen Fans coole Einblicke in sein Leben als Papa – erst vor wenigen Wochen bewies MGK via Social Media, dass Casie ihr musikalisches Talent von ihrem berühmten Papa geerbt hat: In einem lustigen Clip lieferten sich der 32-Jährige und seine Tochter ein Rap-Battle!

Instagram / machinegunkelly Casie Colson Baker in Instagram-Story von Machine Gun Kelly

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im Dezember 2021

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Casie Colson Baker

