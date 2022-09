Das denkt Hailey Bieber über Trennung von Justin und Selena

Hailey Bieber (25) äußerte sich jetzt zu allen Anschuldigungen und Gerüchten. Die schnelle Hochzeit mit Justin Bieber (28) warf bei vielen Menschen einige Fragen auf. Denn das Paar verlobte sich nur zwei Monate nach Justins Trennung von Selena Gomez (30). Hailey wurde deshalb vorgeworfen, Justin der Sängerin ausgespannt zu haben. Dieses Gerücht dementierte sie nun. Außerdem verriet Hailey ihre Meinung zu Justin und Selenas Beziehungsende.

"Es war eine Situation, von der ich weiß, dass es das Richtige für sie war, diese Tür zu schließen", gab das Model jetzt in Alex Coopers Podcast "Call Her Daddy" preis. "Natürlich haben sie eine sehr lange Geschichte und es war nicht meine Beziehung. Sie hatte nichts mit mir zu tun. Ich respektiere das." Dennoch sei sie davon überzeugt, dass dieses Kapitel vorbei ist, war das Beste, was Justin passieren konnte.

Sie wolle aber nicht für andere sprechen. "Ich weiß nur, was los war, als wir wieder zusammengekommen sind und was passieren musste, damit das auf gesunde Weise geschehen konnte", erzählte Hailey. Sie denke, es sei die erwachsenste Entscheidung gewesen, die Justin habe treffen können. Auch gehe sie davon aus, dass sie nur deshalb wieder ein Paar wurden, weil das andere Kapitel komplett abgeschlossen war.

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der MET-Gala, September 2021

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de