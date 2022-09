Hailey Bieber lernte ihren Justin damals als Single kennen!

Endlich spricht Hailey Bieber (25) Klartext! Das Model hatte sich im Juli 2018 mit Justin Bieber (28) verlobt und ihm wenig später das Jawort gegeben. Viele Fans konnten das überhaupt nicht verstehen: Immerhin hatten sich der Sänger und seine Ex-Freundin Selena Gomez (30) erst zwei Monate vor dem Antrag getrennt. Einige Anhänger der Disney-Bekanntheit vermuteten sogar, dass Hailey etwas mit dem Liebes-Aus zu tun haben könnte. Jetzt stellte die US-Amerikanerin aber klar: Sie lernte Justin damals als Single kennen!

Im "Call Her Daddy"-Podcast wurde die 25-Jährige von der Moderatorin Alexandra Cooper gefragt, ob sie jemals zur selben Zeit in einer romantischen Beziehung mit Justin war wie Selena. "Nein", versicherte Hailey und fügte hinzu: "Als er und ich anfingen, etwas miteinander zu haben, war er nie in einer Beziehung. Zu keinem Zeitpunkt." Zusätzlich machte die Blondine klar, dass sie sich sowieso niemals in eine Partnerschaft einmischen würde. "Ich wurde besser erzogen", meinte sie.

In den vergangenen Jahren hatten Selenas Fans immer wieder gegen Hailey ausgeteilt. Die "Lose You to Love Me"-Interpretin bat deshalb sogar ihre Community darum, die fiesen Kommentare zu unterlassen. "Ich bin dagegen, dass Frauen andere Frauen schlecht machen und ich werde so auch niemals sein. Also bitte, seid nett zueinander", appellierte sie im Oktober 2019 auf Instagram an ihre Follower.

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Getty Images Hailey Bieber im September 2022 in Paris

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022 in Los Angeles

