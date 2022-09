Doch kein Grund zur Sorge? Cara Delevingne strahlt auf Event

Steht es etwa doch nicht so schlecht um Cara Delevingne (30)? In den vergangenen Wochen machten Bilder und Videos die Runde, die das Model ungepflegt und in einem erschöpften Zustand zeigten. Nicht nur die Fans der Laufstegschönheit machten sich daraufhin große Sorgen – auch ihre Freunde zeigten sich beunruhigt. Doch nun sorgte die Britin bei einer Fashionshow für eine Überraschung: Top gestylt strahlte Cara für die Fotografen.

Die 30-Jährige stellte sich am Dienstag in Paris dem Blitzlichtgewitter für die Vorstellung ihrer Frühlingskollektion in Zusammenarbeit mit dem Label Karl Lagerfeld (✝85). Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich warf sich das Model in Schale: Cara trug ein schwarzes Blazerkleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu kombinierte sie schwarze Overknee-Stiefel. Ihre Haare trug die Schauspielerin leicht gewellt. Bei ihrem Make-up setzte Cara mit rotem Lippenstift den Fokus auf ihren Mund. Anders als auf den Schock-Fotos, die zuletzt im Netz kursierten, machte die Laufstegschönheit jetzt einen besseren Eindruck.

Zudem konnte die Beauty auch einen neuen Job ergattern. Vergangene Woche gab das Modelabel G-Star in einer Pressemitteilung bekannt, dass Cara das neue Gesicht ihrer RAW-Hardcore-Denim-Herbstkampagne wird. Vor allem ihr "rebellischer, freimütiger Charakter" habe das Label angesprochen.

Getty Images Cara Delevingne auf der "Cara Loves Karl Paris"-Party

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Cara Delevingne im Januar 2022

