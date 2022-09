Hailey Bieber packt in Podcast über Justin-Selena-Liebe aus

Endlich bricht Hailey Bieber (25) ihr Schweigen! Das Model ist seit 2018 mit Justin Bieber (28) verheiratet. Doch seit ihrem Liebes-Outing musste die US-Amerikanerin viel Hate einstecken. Der Grund? Viele Fans wollen nicht wahrhaben, dass der Sänger nicht mehr mit seiner Ex Selena Gomez (30) zusammen ist. Einige Follower sind sich sogar sicher: Hailey hat Justin der Musikerin ausgespannt – immerhin hatte sich das Paar nur zwei Monate nach der Trennung verlobt. Jetzt spricht sie erstmals öffentlich über die Vorwürfe!

Im "Call Her Daddy"-Podcast packt die 25-Jährige am Mittwoch aus. Auf dem Social-Media-Account des Formats ist schon ein erster Trailer verfügbar – und der hat es in sich. Als Hailey von der Podcasterin Alexandra Cooper gefragt wird, ob sie jemals zur gleichen Zeit eine romantische Beziehung mit Justin hatte wie Selena, erwidert sie prompt: "Das ist so verrückt, dass ich buchstäblich noch nie darüber gesprochen habe." Sie wolle, dass die Menschen nun endlich die Wahrheit erfahren.

Immer wieder hatten die Fans der "Lose You To Love Me"-Interpretin in den vergangenen Jahren gegen Hailey gewettert. Bei der Met Gala 2021 riefen ihre Follower sogar den Namen "Selena", während Justin mit seiner Liebsten über den roten Teppich schlenderte. Doch das Paar schien sich davon nicht unterkriegen zu lassen. "Den beiden war das total egal", stellte Haileys Cousine Ireland Baldwin (26) damals auf TikTok klar.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de