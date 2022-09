Ist dieser DSDS-Star der erste "Promi Big Brother"-Kandidat?

Steht der erste Bewohner des TV-Containers schon fest? In knapp sechs Wochen startet die neue Promi Big Brother-Staffel, in der die mehr oder weniger bekannten Kandidaten tage- und teilweise sogar wochenlang abgeschottet von der Außenwelt leben. Wer sich dabei besonders gut schlägt, kann ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro gewinnen. Nun soll der erste Teilnehmer, der sich ins Rennen um den Sieg begeben möchte, bekannt sein!

Wie Bild erfahren haben will, begibt sich in diesem Jahr angeblich der DSDS-Kultkandidat Menderes Bağcı (37) vor laufenden Kameras in Isolation. Damit soll er den ersten der insgesamt zwölf Kandidaten stellen. Weitere Details sind bis dato nicht bekannt. Der 37-Jährige selbst hat sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Bei "Promi Big Brother" dürfte Menderes sein Durchhaltevermögen eine große Hilfe sein. Nachdem er 2002 beim DSDS-Casting knallhart zurückgewiesen worden war, nahm er in den darauffolgenden Jahren immer wieder am Vorsingen teil und brannte sich somit ins Gedächtnis vieler Zuschauer ein. Es folgten mehrere TV-Auftritte – 2016 wurde er sogar zum Sieger des Dschungelcamps gewählt.

Instagram / menderesbagci Menderes Bağcı, Sänger

Instagram / menderesbagci Menderes Bağcı, Entertainer

RTL Menderes als Dschungelkönig 2016

