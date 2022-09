Dänische Königin feiert ihr Jubiläum wegen der Queen kleiner

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) hat weitreichende Konsequenzen. Am 8. September ist das Oberhaupt der britischen Königsfamilie verstorben. Nachdem ihr Sohn Charles (73) nun zum König ernannt worden ist, finden aktuell die Vorbereitungen für die große Trauerfeier und Beerdigung statt – diese soll am 19. September stattfinden. Darüber hinaus befindet Großbritannien sich derzeit in der offiziellen Trauerphase. Doch das Ableben von Elizabeth II. macht sich natürlich auch in anderen Ländern bemerkbar: So reduzierte Königin Margrethe von Dänemark (82) ihr geplantes Thronjubiläum jetzt auf ein Minimum.

Die 82-Jährige sitzt schon seit dem 14. Januar 1972 auf dem dänischen Thron. Aufgrund der Gesundheitskrise fanden die Feierlichkeiten zu ihrem 50. Jubiläum jedoch nicht schon zum Jahresanfang statt, sondern wurden auf dieses Wochenende verlegt. Aber wie die dänische Zeitung Politiken berichtet, verzichtete Margrethe spontan auf ein rauschendes Fest zu ihren Ehren. So wurden viele zentrale Elemente der Feierlichkeiten verlegt oder ganz gestrichen: Die Wachparade, bei der sich Margrethe und ihre Familie am Samstagmittag auf dem Balkon vor Schloss Amalienborg zeigen wollten, wurde abgesagt – ebenso wie die Kutschfahrt durch Kopenhagen. Tausende Fans wollten dem Spektakel ursprünglich beiwohnen.

Übrigens: Nach dem Tod von Elizabeth II., die 70 Jahre lang auf dem britischen Thron saß, ist nun Margrethe mit ihren 50 Jahren die am längsten amtierende lebende Regentin der Welt. Die dänische Königin hat Charles III. bereits ihr Beileid bekundet: "Ihre Mutter war mir und meiner Familie sehr wichtig. Sie war eine überragende Persönlichkeit unter den europäischen Monarchen und eine große Inspiration für uns alle", schrieb sie in einem Brief, den das dänische Königshaus auf Instagram veröffentlichte.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung im Jahr 2010

MEGA Königin Margrethe von Dänemark im Mai 2022

Getty Images König Charles III. im September 2022

