Neuer Model-Job: Geht es Cara Delevingne etwa wieder besser?

Geht es Cara Delevingne (30) etwa wieder besser? Der Gesundheitszustand der Laufstegschönheit bereitete ihrer Familie, ihren Freunden und Fans große Sorgen: Sie wurde in den vergangenen Wochen mehrmals in einem verwirrten Zustand gesichtet. So tauchten Aufnahmen der Beauty im Netz auf, die sie total neben der Spur am Flughafen zeigten. Doch nun gibt es erfreuliche Neuigkeiten, die auf eine Besserung ihrer mentalen Gesundheit hindeuten: Cara ist das Gesicht einer neuen Kampagne!

Am vergangenen Montag wurde bekannt, dass das Model einen großen Job an Land gezogen hat: Cara ist das neue Gesicht der RAW-Hardcore-Denim-Herbstkampagne 2022 von G-Star! In der Pressemitteilung des Modeunternehmens hieß es, dass sie mit ihrem einzigartigen Talent perfekt zur Firma passe. "Delevingne ist durch ihren rebellischen, freimütigen Charakter und ihre Fähigkeit, verschiedene Aspekte ihrer Persönlichkeit zu zeigen, ein 'echtes Original'", lautete die Begründung der Marke.

Vor wenigen Tagen wurde Cara erneut am Flughafen gesichtet, jedoch war sie dieses Mal Herr ihrer Sinne: Laut Perez Hilton stieg die 30-Jährige gemeinsam mit einem anderen Model in ein Flugzeug nach Paris ein. Man vermutet, dass ihr Gesundheitszustand es mittlerweile zulässt, dass sie verreist und auch an der Pariser Fashion Week teilnehmen kann.

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Model

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne im September 2021

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Model und Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de