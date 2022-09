Selten! Kate Moss mit ihrem Nikolai von Bismarck auf Event

Kate Moss (48) gewährt seltene Einblicke in ihr Liebesleben! Seit 2015 gehen das Supermodel und Nikolai von Bismarck bereits gemeinsam durchs Leben. Auch wenn die Beauty und der britisch-deutsche Adelssohn ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, wurden im Laufe der Jahre sogar Trennungsgerüchte um die beiden laut. Heute fehlt davon jedoch jede Spur! Kate nahm ihren Nikolai mit auf ein Event der Pariser Fashion Week!

Im Rahmen der Fashion Week in der französischen Hauptstadt konnten Paparazzi am Dienstag einen seltenen Blick auf Kate und ihren blaublütigen Freund werfen. Denn gemeinsam verließen die beiden ihr Hotel, um eine After-Show-Party zu besuchen. Während die gebürtige Britin ein kurzes Paillettenkleid trug, sah auch der Urenkel des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck total elegant in seinem schwarzen Anzug aus. Beim Verlassen ihrer Bleibe hakte sich die 45-Jährige liebevoll bei Nikolai unter.

In Bezug auf Kate und ihren Mr. Right kam es zuletzt sogar zu Hochzeitsspekulationen – immerhin wurde die Laufstegschönheit mit einem kostbaren Diamantring am Finger abgelichtet. Der war zwar ein Geschenk ihres Liebsten, wie Kate dem Telegraph Luxury-Magazin verriet, allerdings sei er bloß als ein Zeichen ihrer ernsthaften Beziehung zu verstehen.

Getty Images Kate Moss im April 2022

MEGA Kate Moss und Nikolai von Bismarck im September 2022

Getty Images Nikolai von Bismarck und Kate Moss in Lima im März 2018

