So süß! Katherine Heigl teilt Foto mit ihrer kleinen Familie

Katherine Heigl (43) gewährt ihren Fans private Einblicke in ihren Familienalltag! Sie und ihr Mann Josh Kelley (42) sind stolze Eltern von ihren drei Kids Nancy, Adalaide und Joshua. Hin und wieder postet der einstige Grey's Anatomy-Star niedliche Schnappschüsse mit seinen Liebsten – wie auch jetzt: Im Netz teilte Katherine eine süße Aufnahme mit ihrer ganzen Familie und begeisterte damit die Fans!

Das Familienfoto teilte die 43-Jährige jetzt auf Instagram: Während Katherine und ihre Tochter Nancy es sich gemeinsam mit ihrem Familienhund auf dem Boden gemütlich machen, sitzen Josh, Adalaide und Joshua auf dem Sofa. Unter dem Post wünschte Katherine ihren Fans anlässlich des nationalen Feiertags einen schönen Familientag.

Katherines Fans sind von dem Schnappschuss begeistert. "Wunderschöne Familie! Ich freue mich für euch!", "Eine wundervolle Familie! Die Kinder sind alle groß geworden, wow!" oder "Bitte, was?! Seit wann sind alle so groß geworden? Großartige Familie!", schrieben einige Follower in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Katherine Heigl und Josh Kelley lachen

Anzeige

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl mit ihrer Mutter, ihren drei Kindern und Mann Josh Kelley

Anzeige

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de