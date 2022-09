Familiärer Notfall: Sarah Jessica Parker stürmt von Gala

Was ist da nur passiert? Zurzeit tourt Sarah Jessica Parker (57) für ihren neuen Film "Hocus Pocus 2" von Premiere zu Premiere: Am Dienstag nahm sie sogar ihren Mann Matthew Broderick (60) und ihre Zwillinge mit! Stolz posierten sie auf dem roten Teppich. Nun sollte die Schauspielerin auf einer Gala geehrt werden – doch Sarah Jessica musste die Veranstaltung vorzeitig verlassen.

Am Mittwochabend fand die jährliche Fashion Gala des New Yorker Balletts statt. Die 57-Jährige ist unter anderem Vorsitzende des Verwaltungsrates des Balletts und sollte an dem Abend für ihre "Visionen und Leitung der Fall Fashion Gala" auf der Bühne geehrt werden. Doch ein Anwesender berichtete Page Six: Kurz nachdem Sarah Jessica angekommen war, verschwand sie auch schon wieder. Später erklärte ein Sprecher auf der Bühne, dass es an einem "erschütternden familiären Notfall" gelegen habe.

Bislang ist unbekannt, was genau in der Familie der Sex and the City-Darstellerin vorgefallen ist. Aber auch ohne sie war die Gala ein voller Erfolg und viele Promis waren anwesend: Unter anderem flashte Julia Fox (32) in einem futuristischen Outfit.

Getty Images Matthew Broderick, Marion Broderick, Sarah Jessica Parker und Tabitha Broderick im September 2022

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Splash News / ActionPress Julia Fox bei der Fashion Gala in New York, September 2022

