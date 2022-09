Gerichtsdrama um Johnny Depp und Amber Heard wurde verfilmt

Johnny Depp (59) und Amber Heards (36) Prozess-Schlammschlacht kommt auf die Leinwand! Die ehemaligen Eheleute lieferten sich in diesem Jahr einen erbitterten Kampf vor Gericht: Der Fluch der Karibik-Darsteller hatte seine Ex wegen Verleumdung verklagt – mit Erfolg. Der Prozess erhielt eine große mediale Aufmerksamkeit und wurde sogar weltweit übertragen. Nun wird der Prozess erneut auf die Bildschirme gebracht: Johnny und Ambers Geschichte wurde verfilmt!

Wie unter anderem MailOnline berichtete, wurde das ganze Drama um die beiden Schauspieler filmisch aufgearbeitet: Schon am Freitag soll die Tubi-Produktion namens "Hot Take: The Depp/Heard Trial" in den USA herauskommen. Die Protagonisten werden von den Schauspielern Mark Hapka und Megan Davis verkörpert.

Bleibt abzuwarten, wie der Film bei den Fans ankommen wird – und ob sich in naher Zukunft eventuell noch Stoff für einen zweiten Teil ergibt. Die Aquaman-Darstellerin hat nämlich nicht vor, das Urteil zu akzeptieren und ist deswegen in Berufung gegangen.

Mark Hapka, Schauspieler

Megan Davis, Schauspielerin

Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

