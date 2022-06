Nach Prozess-Gewinn: Johnny Depp ist zurück am Filmset!

Johnny Depp (59) ist zurück im Spiel! In den vergangenen Monaten drehte sich im Leben des Schauspielers alles um den Prozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36). Aufgrund der harten Anschuldigungen, die sich das frühere Paar vor Gericht an den Kopf warf, litten auch ihre jeweiligen Karrieren. Der Fluch der Karibik-Star verlor seine Rolle in Phantastische Tierwesen, die Blondine musste um ihren Aquaman-Auftritt kämpfen. Nach Johnnys Sieg im Rechtsstreit geht es für ihn aber offenbar wieder bergauf: Er ist zurück an einem Filmset.

Für den Film "Jeanne du Barry" schlüpft der 58-Jährige derzeit in die Rolle des französischen Monarchen Ludwig XV.. Auf Paparazzi-Bildern ist der Hollywoodstar kurz nach dem Verlassen der Maske zu sehen – wo er eine altertümliche Frisur mit Zöpfen verpasst bekommen hat. Das geflochtene Haar versteckt Johnny auf den Bildern allerdings unter einem braunen Hut. Außerdem trug der US-Amerikaner lässig eine Sonnenbrille und eine Lederjacke im Cowboy-Style mit Fransen.

Wie lange die Dreharbeiten andauern und wann der neue Streifen mit Johnny Release feiert, ist aktuell noch nicht bekannt. Bis dahin hat der Filmstar aber noch einige andere Projekte am Start. Zuletzt verkündete er, sich wieder vermehrt seiner Musikkarriere zu widmen. Schon kommenden Monat will der Jack-Sparrow-Darsteller ein neues Album veröffentlichen.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Anzeige

Love Paris / Mega Schauspieler Johnny Depp

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Juli 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de