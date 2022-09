"Glücklichste Oma": Iris Klein gratuliert Jenny zur Geburt!

Sie findet liebe Worte! Die Influencerin Jennifer Frankhauser (30) machte heute niedliche News publik: Sie und ihr Partner Steffen sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der Kleine trägt den Namen Damian Andreas, wie sie schon vor der Geburt verriet – und ist jetzt putzmunter auf der Welt. Die frischgebackene Mama teilte schon eine Detailaufnahme seiner Hand, die in ihrer und Steffens Hand liegt – und unter dem Beitrag gratuliert selbstverständlich auch Jennys Mutter Iris Klein (55)!

"Ich bin die glücklichste Oma der Welt", drückte Iris ihre Freude über ihr Enkelkind unter Jennys Instagram-Posting aus. Zudem repostete Iris den Beitrag in ihrer Story und versah ihn mit den Worten "Willkommen auf der Welt". Damit ist sie aber nicht die Einzige, die virtuelle Glückwünsche hinterlässt.

So meldeten sich auch andere Influencer in den Kommentaren zu Wort und hinterließen ein paar Zeilen. Saskia Atzerodt (30), die ebenfalls erst vor wenigen Monaten Mama geworden ist, schrieb: "Genießt die Kennenlern- und Kuschelzeit. Die ist so magisch und unglaublich." Auch Netz-Star Twenty4Tim (22) freut sich mit Jenny und Steffen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt und Sohn Elias

