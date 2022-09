Papa weiß nichts: Kandidat outet sich bei "Prince Charming"!

Prince Charming startet gleich mit einem Outing! In der schwulen Datingshow kämpfen zahlreiche Singles um den Protagonisten der Show – dieses Jahr ist Fabian Fuchs der Prinz, dessen Herz erobert werden soll. Die erste Folge der neuen Staffel ist endlich verfügbar – jetzt kann man als Zuschauer die Kandidaten näher kennenlernen. Oftmals erzählen sie im TV von ihren Coming-Out-Storys. Der Papa des Teilnehmers Sebastian erfährt erst durch "Prince Charming" von seiner Homosexualität!

In der Vorstellungsrunde der ersten Folge, abrufbar auf RTL+, beschreibt der Modemanagement-Student aus Bielefeld seine Familie als konservativ. "Ich habe meiner Mama tatsächlich am Tag meiner Abreise erst gesagt, dass ich auf Männer stehe. Sie war nicht so begeistert. Mein Papa weiß es immer noch nicht, der ist da noch ein bisschen strenger", erzählt Basti ehrlich. Aber spätestens jetzt müsse er von der Sexualität seines Sohnes wissen.

"Ich denke, dass es wichtig ist, eigene Wege zu gehen und dass man sein Leben nicht von den Eltern abhängig macht", führt Basti weiter aus. Nun darf er bei "Prince Charming" nach der Liebe suchen – und Fabian scheint ihm zu gefallen. Das beruht anscheinend auf Gegenseitigkeit, denn er kommt eine Runde weiter.

Alle Infos zu "Prince Charming" gibt es bei RTL+.

