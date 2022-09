Rateteam und Co. – das ist alles neu bei "The Masked Singer"

The Masked Singer wird etwas anders vonstattengehen! Die beliebte Show, in der Stars sich unter aufwendigen Kostümen verstecken und man sie nur anhand ihrer Stimmen und Performances erkennen muss, geht schon bald in eine neue Runde. Ab dem 1. Oktober geht es los! Jedoch wird sich die neue Staffel von den bisherigen unterscheiden: Promiflash verrät euch, was sich in dieser Ausgabe ändert!

In der Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, wurden die Neuheiten enthüllt. Die wohl spannendste Neuigkeit: Dieses Jahr gibt es anstatt zwei nur ein festes Mitglied im Rateteam! "Das ist natürlich unsere Ratequeen Ruth Moschner (46), wer sollte es anderes sein", plauderte die Unterhaltungschefin von ProSieben, Natalie Zizler, aus. Ruth ist seit der ersten Staffel am Start. Die anderen beiden Rategäste werden wöchentlich gewechselt – die Nachrichtenmoderatorin Linda Zervakis und Rapper Smudo (54) werden gemeinsam mit Ruth die erste Show eröffnen.

Außerdem werden dieses Mal die Masken erstmals gemeinsam singen. Die Duette und Trios werden als Show-Eröffnung genutzt. Natalie Zizler erzählte zudem, dass sich die diesjährigen Masken an der einstigen Teilnehmerin Nora Tschirner (41) ein Beispiel nehmen werden. Die Schauspielerin blieb nämlich bis zum Schluss unerkannt. Es werde "die geheimste Staffel aller Zeiten", teaserte die Unterhaltungschefin an. In der Vergangenheit wurden alle Kostüme bereits vor der ersten Folge gezeigt – auch das ändert sich. Drei Masken sind bereits bekannt: "Die restlichen Masken werden erst in der Live-Sendung am Samstag enthüllt."

Anzeige

Getty Images Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

Anzeige

Getty Images Linda Zervakis, Sprecherin

Anzeige

Getty Images Smudo bei der Berlin Opening Night Of Gala & Ufa Fiction 201

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de