Die ersten drei "The Masked Singer"-Kostüme sind schon raus!

Die Vorfreude auf The Masked Singer steigt wieder! Die siebte Staffel der beliebten Gesangsshow steht in den Startlöchern: Ab dem 1. Oktober können die Zuschauer erneut fleißig raten, welche zehn Promis sich unter den ausgefallenen Verkleidungen verbergen – und gesanglich ihr Bestes geben. Doch auf welche Masken können die Rätselwütigen sich dieses Mal freuen? Schon jetzt wurden die ersten drei "The Masked Singer"-Kostüme enthüllt!

In einer Pressemitteilung gab ProSieben nun bekannt: Das Walross, der Brokkoli und No Name werden in der kommenden Staffel um den begehrten "The Masked Singer"-Pokal kämpfen! Der Sender verriet auch schon ein paar Details zu den neuen Masken: "Waltraut das Walross arbeitet als Verkäuferin im Supermarkt. Schon immer hat sie mit ihren Sprüchen oder spontanen Gesangseinlagen den ganzen Laden unterhalten", heißt es in der Ankündigung. Das Besondere: Das Meeresraubtier trägt ein zuckersüßes rosafarbenes Kleid – und eine Perücke.

Und wie sieht es mit Waltrauts Konkurrenz aus? "Der Brokkoli will beweisen, dass er in den Mittelpunkt jeder Mahlzeit gehört. Voller Energie, Vitamine und Ehrgeiz tritt der Brokkoli bei "The Masked Singer" ins Rampenlicht", verrät ProSieben weiter. Und was hat es mit dem ulkigen Blechmann auf sich? "No Name wurde von einem verrückten Professor gebaut, um ihm ein Freund und Helfer zu sein. Eines Tages war der Professor plötzlich verschwunden und No Name verlässt zum ersten Mal das Haus – auf der Suche nach einem neuen Freund und der eigenen Identität." Welche der drei Masken gefällt euch am besten? Stimmt ab!

