Zu seinem 44. Geburtstag: Bushido dankt seiner Anna-Maria

Bushido (44) widmet seiner Frau liebevolle Worte! 2012 heiratete er Anna-Maria Ferchichi (40), die einen Sohn mit in die Ehe brachte – doch dabei sollte es nicht bleiben! Nach der Geburt ihrer Drillinge im vergangenen Jahr sind die beiden stolze Eltern von sieben Kindern. Immer wieder betont der Rapper, wie sehr er seine Familie liebt. Jetzt wurde Bushido 44 Jahre alt und nutzte auch das erneut für eine Liebeserklärung.

"Gestern habe ich mal wieder gemerkt, wie schön und ungezwungen das Leben sein kann", schrieb der Rapper zu einem Foto mit Anna-Maria im Restaurant. Während er den Vormittag seines Ehrentags mit den Kindern verbracht habe, seien seine Frau und er abends dort mit Freunden essen gegangen. Das beste Präsent bekam er aber von seiner Liebsten: "Danke Anna-Maria für das schönste Geschenk, unsere Kinder." Er sei einfach dankbar und glücklich für den schönen Tag.

Das Foto wurde in einem Restaurant in Dubai aufgenommen – dahin sind Bushido, Anna-Maria und die acht Kinder vor wenigen Wochen ausgewandert. Dort fühle sich die Familie total wohl und auch die Kids würden sich langsam an das neue Schulsystem gewöhnen. "Ich habe bis jetzt kein Heimweh gehabt und bin mir auch sicher, ich bekomme keins", hatte Anna-Maria glücklich erklärt.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria im September 2022 in Dubai

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / bush1do Bushido und vier seiner Kinder im Mai 2022

