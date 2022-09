Doku-Reihe: Bushido und Anna-Marias Leben wurde verfilmt

Bei Bushido (43) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (40) war in letzter Zeit ganz schön was los. Im November vergangenen Jahres begrüßten die beiden voller Freude ihre Drillinge auf der Welt: Damit vergrößerte sich die Familie des Rappers kurzerhand auf acht Kinder. Außerdem entschloss sich das Ehepaar, nach Dubai auszuwandern! Die großen Ereignisse der vergangenen Monate zeigen Bushido und Anna-Maria nun in einer neuen Doku-Reihe.

Wie RTL in einer Pressemitteilung veröffentlichte, werden es ab dem 19. Oktober auf RTL+ sechs Folgen mit dem Titel "Bushido – RESET" ausgestrahlt. Die vergangenen 24 Monate wurden Bushido und seine Familie mit Kameras begleitet und zeigten dabei die emotionalsten Momente. "In den letzten zwei Jahren hat sich vieles in meinem und im Leben meiner Familie verändert. Nicht alles war gut und deshalb mussten Anna-Maria und ich wichtige Entscheidungen treffen. Bis hin zu der Frage, ob Deutschland noch unsere Heimat ist", erklärte Bushido gegenüber dem Sender.

Auch auf Instagram meldete sich der 43-Jährige zu Wort und gab ein Update aus der arabischen Großstadt. "Wir sind in Dubai, es hat endlich geklappt. Wir haben es uns lange vorgenommen und gewünscht", berichtete er in Anwesenheit seiner Kinder von einem Boot. Seine Frau konnte leider nicht dabei sein, da sie derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, doch Bushido zeigte sich optimistisch: "Wir gehen mit großen Schritten in ein neues und unbeschwertes Leben."

RTL Bushido, Rapper

RTL Bushido in seiner Doku-Serie

