"Ekelhaft": Redet Selena Gomez hier über Haileys Interview?

Das lässt Selena Gomez (30) nicht so stehen! Diese Woche war Hailey Bieber (25) zu Gast in einem Podcast, in dem sie sich unter anderem über die Beziehung ihres Ehemannes Justin Bieber (28) mit dessen Ex-Freundin Selena äußerte. Dabei dementierte sie zudem, den Sänger der Schauspielerin ausgespannt zu haben. Kurz darauf gab diese wiederum ein kryptisches Statement. Reagierte Selena hier auf Haileys Interview?

Nur wenige Zeit nach Veröffentlichung des Podcasts ging die Sängerin auf TikTok live. Auch wenn sie die Ehefrau ihres Ex-Freundes namentlich nicht erwähnt hatte, vermuteten die Fans, dass ihre Kommentare sich auf deren Interview bezogen. "Ich denke, all diese Dinge, die ich nicht zu wissen brauche, sind einfach abscheulich und ekelhaft", erzählte Selena ihren Fans. "Und es ist nicht fair, denn mit niemandem sollte auf diese Weise, die ich gesehen habe, gesprochen werden", fügte sie hinzu.

Sie nahm bei ihrem Statement auch Bezug auf ihren neuen Release, den Kind Words Matte Lipstick ihrer Marke Rare Beauty: "Es ist unwahrscheinlich ironisch, dass ich etwas auf den Markt bringe, bei dem es nur um freundliche Worte geht, denn das ist alles, was ich möchte. Das ist alles." Wenn man Rare Beauty unterstütze, könne sie sich nicht genug bedanken. Damit repräsentiere man das, was ihr wichtig sei: "Worte sind bedeutsam. Sehr bedeutsam."

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Mai 2022

