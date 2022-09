"Noch nie weiblicher gefühlt": Danni Büchner teilt Nacktfoto

Daniela Büchner (44) fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper! Die Goodbye Deutschland-Auswanderin zeigt sich vor ihren über 300.000 Followern auf Social Media gerne mal sexy – immer wieder setzt die Influencerin sich in selbstbewussten Looks in Szene. Dafür wird die fünffache Mutter aber auch angefeindet. Auf die Meinung ihrer Hater gibt die Brünette offenbar herzlich wenig: Danni postete nun ein Aktfoto mit einer deutlichen Message!

Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit eine Aufnahme, auf der sie nackt posiert – ein Tuch ist über ihrem Intimbereich drapiert, ihren Busen verdeckt sie mit ihren Armen. Auf dem Bild strahlt Danni und scheint sich sehr wohlzufühlen. "'Schämen sich deine Kinder nicht für dich?' Es gibt Kritik, die man reflektieren kann und auch etwas ändern kann. Doch es gibt Worte, Sätze, die verletzend sein können. Ich bin Mitte 40 und habe mich noch nie weiblicher gefühlt", schrieb sie zu dem gewagten Foto und appellierte an alle Frauen, das zu tun, was sie glücklich macht.

Für den Post bekam Danni reichlich Zuspruch und eine Menge Komplimente. "Wow! Das ist wirklich ein superschönes und ästhetisches Foto. Für Schönheit und Sexysein gibt es definitiv kein Alter", schwärmte unter anderem der Prince Charming-Star Sam Dylan (31).

Daniela Büchner im August 2022

Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Danni Büchner, TV-Bekanntheit

