Zu niveaulos fürs Sommerhaus? Diogo Sangre bezieht Stellung

Diogo Sangre (27) äußert sich zur Kritik seiner Sommerhaus-Kollegen. Mit seiner Freundin Vanessa Mariposa (29) zog der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer als Nachzügler ein – und setzte die restlichen Kandidaten damit unter Schock. In den Interviews hielten die Paare auch nicht hinter dem Berg, was ihre Meinung über die Neuzugänge angeht. Sie unterstellten ihnen, zu niveaulos oder gar zu doof für das Format zu sein. Gegenüber Promiflash bezog Diogo nun Stellung zu den Vorwürfen.

Im Gespräch mit Promiflash betonte der 27-Jährige, die Aussagen der anderen Kandidaten nicht nachvollziehen zu können. "Niveaulos oder respektlos ist doch deren Verhalten gegenüber ihren Partnerinnen und wie die hinter den Rücken von Menschen reden, die sie nicht kennen", beschwerte sich der Tätowierer. Er glaubt, man habe ihn und Vanessa eben ausgrenzen wollen. "Dann tun die so, als seien wir dumm oder weniger wert, weil wir bei Formaten wie 'Ex on the Beach' oder Are You The One? teilgenommen haben. Das sagt aber weder etwas über den Charakter noch über den Intellekt aus", betonte Diogo.

Dass sie durchaus etwas auf dem Kasten haben, konnten Diogo und Vanessa auch direkt unter Beweis stellen. Bei ihrer ersten Challenge galt es, einen Text auswendig zu lernen und vorzutragen. Tatsächlich gingen der einstige Temptation Island-Verführer und die Club der guten Laune-Gewinnerin als Sieger hervor und konnten sich damit vor der nächsten Nominierung schützen.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2022 in München

Anzeige

Action Press/AEDT Diogo Sangre und Vanessa Mariposa im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de