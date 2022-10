45 Kilo weniger: Jessica Simpson verrät ihr Abnehmgeheimnis

Jessica Simpson (42) spricht ein weiteres Mal über ihre Abnehmerfolge. Seit 2019 hat die in Texas geborene Beauty rund 45 Kilo abgenommen. Seit dem Gewichtsverlust scheint sich die Schauspielerin und Sängerin unglaublich wohl in ihrem eigenen Körper zu fühlen. Ihre erschlankte Figur präsentierte sie in der Vergangenheit immer wieder stolz im Netz, beispielsweise in einem knappen Bikini. Jetzt verriet Jessica, wie sie es geschafft hat, nach ihren drei Schwangerschaften 45 Kilo zu verlieren.

In einem Interview mit Terri Seymour für "Extra" erzählte die 42-Jährige nun, was ihr beim Abnehmen wirklich geholfen habe: Jessica berichtete, dass besonders die Veränderung ihrer Ernährungsweise zu Erfolgen geführt habe. "Ich ging zu einem Ernährungsberater und musste meine Essgewohnheiten ändern", plauderte die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin aus. So esse sie heutzutage weniger Kohlenhydrate sowie mehr Eiweiß und Gemüse. Zudem habe sie Fast Food größtenteils aus ihrem Alltag gestrichen. Außerdem treibe sie häufiger mit ihrem Personal Trainer Sport.

Mittlerweile fühle sie sich wieder richtig gesund und etwas mehr wie sie selbst vor den Schwangerschaften mit ihren Kindern. "Ich fühle mich tatsächlich jünger. Ich habe viel mehr Energie", versicherte Jessica. Über die Jahre habe sie sich zudem damit abgefunden, dass sie, egal, wie viel sie wiegt, für ihr Gewicht und ihre Figur kritisiert wird.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Schauspielerin

Getty Images Jessica Simpson und ihre drei Kindern Ace, Birdie und Maxwell im September 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im August 2022

