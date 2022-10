"Bauer sucht Frau"-Denise' Sohn wollte lieber einen Bruder

Na, das hatte sich Denise Mundings Sohn aber anders vorgestellt! Im Jahr 2020 suchte die Pferdewirtin bei Bauer sucht Frau nach einem Partner fürs Leben. Nils Dwortzak war ein Kandidat, der um ihr Herz kämpfte. Am Ende entschied sich die Bäuerin jedoch für Sascha Günther. Nach den Dreharbeiten hatte es bei Denise und Nils aber doch gefunkt. Nun erwarten sie ihr erstes gemeinsames Baby. Ihr Sohn, den Denise in die Beziehung mitbrachte, ist aber gar nicht so begeistert davon, eine Schwester zu bekommen.

Auf Instagram wurde Denise gefragt, ob ihr Sohnemann denn schon voller Vorfreude auf sein kleines Schwesterchen ist. "Er hätte sich wahrscheinlich eher auf einen Bruder gefreut", gab sie zu. Trotzdem sei der Junge ganz gespannt darauf, ein Geschwisterchen zu bekommen, versicherte die TV-Bekanntheit.

Ihre Tochter soll am 1. Dezember das Licht der Welt erblicken, erzählte Denise weiterhin. Eigentlich hält sie ihren Sohn komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Erst seitdem die TV-Bäuerin ihr zweites Baby erwartet, zeigt sie ihr Kind etwas häufiger im Netz. Zum Beispiel postete sie kürzlich ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit Nils und ihrem Sohn zu sehen ist.

Instagram / denise_munding "Bauer sucht Frau"-Denise, 2022

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak, "Bauer sucht Frau"-Stars

Instagram / denise_munding Nils Dwortzak und Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Glaubt ihr, dass Denise ihren Sohn jetzt mehr im Netz zeigen wird?



